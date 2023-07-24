У Німеччині чоловіки в масках напали на притулок для біженців
У Німеччині четверо чоловіків у масках здійснили напад на притулок для біженців у місті Зебніц у землі Саксонія.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW з посиланням на дані поліції.
Зазначається, що чоловіки потрапили до будівлі через чорний хід. Вони притиснули до стіни 18-річного громадянина Афганістану, а потім кидали предмети в 16-річного мешканця будинку.
Поліція повідомила, що під час нападу підозрювані вигукували ксенофобські гасла.
Чоловіки втекли з будинку після того, як на місце нападу прибули інші мешканці.
Внаслідок нападу постраждав 18-річний громадянин Афганістану, йому надали медичну допомогу на місці.
Правоохоронці не змогли розшукати нападників.
Правоохоронці проводять розслідування за фактами нанесення небезпечних тілесних ушкоджень, словесних образ і незаконного проникнення.
Нагадаємо, на початку липня у Берліні невідомі підпалили фургон організації, яка надає допомогу біженцям з України.