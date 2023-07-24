У Німеччині чоловіки в масках напали на притулок для біженців

У Німеччині четверо чоловіків у масках здійснили напад на притулок для біженців у місті Зебніц у землі Саксонія.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW з посиланням на дані поліції.

Зазначається, що чоловіки потрапили до будівлі через чорний хід. Вони притиснули до стіни 18-річного громадянина Афганістану, а потім кидали предмети в 16-річного мешканця будинку.

Поліція повідомила, що під час нападу підозрювані вигукували ксенофобські гасла.

Чоловіки втекли з будинку після того, як на місце нападу прибули інші мешканці.

Внаслідок нападу постраждав 18-річний громадянин Афганістану, йому надали медичну допомогу на місці.

Правоохоронці не змогли розшукати нападників.

Правоохоронці проводять розслідування за фактами нанесення небезпечних тілесних ушкоджень, словесних образ і незаконного проникнення.

Нагадаємо, на початку липня у Берліні невідомі підпалили фургон організації, яка надає допомогу біженцям з України.