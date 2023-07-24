В Германии мужчины в масках напали на приют для беженцев
В Германии четверо мужчин в масках совершили нападение на приют для беженцев в городе Зебниц в земле Саксония.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что мужчины попали в здание через черный ход. Они прижали к стене 18-летнего гражданина Афганистана, а затем бросали предметы в другого 16-летнего жителя дома.
Полиция сообщила, что во время нападения подозреваемые выкрикивали ксенофобские лозунги.
Мужчины сбежали из дома после того, как на место нападения прибыли другие жители.
В результате нападения пострадал 18-летний гражданин Афганистана, ему оказали медицинскую помощь на месте.
Правоохранители не смогли разыскать нападавших.
Правоохранители проводят расследование по фактам нанесения опасных телесных повреждений, словесных оскорблений и незаконного проникновения.
Напомним, в начале июля в Берлине неизвестные подожгли фургон организации, которая оказывает помощь беженцам из Украины.
Напомним, миграция в Германию достигла рекордного уровня в 2022 году, основной причиной притока мигрантов стала война в Украине