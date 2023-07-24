В Германии мужчины в масках напали на приют для беженцев

В Германии четверо мужчин в масках совершили нападение на приют для беженцев в городе Зебниц в земле Саксония.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что мужчины попали в здание через черный ход. Они прижали к стене 18-летнего гражданина Афганистана, а затем бросали предметы в другого 16-летнего жителя дома.

Полиция сообщила, что во время нападения подозреваемые выкрикивали ксенофобские лозунги.

Мужчины сбежали из дома после того, как на место нападения прибыли другие жители.

В результате нападения пострадал 18-летний гражданин Афганистана, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Правоохранители не смогли разыскать нападавших.

Правоохранители проводят расследование по фактам нанесения опасных телесных повреждений, словесных оскорблений и незаконного проникновения.

Напомним, в начале июля в Берлине неизвестные подожгли фургон организации, которая оказывает помощь беженцам из Украины.

Напомним, миграция в Германию достигла рекордного уровня в 2022 году, основной причиной притока мигрантов стала война в Украине