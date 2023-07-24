Лесной пожар вспыхнул еще на одном туристическом острове в Греции

В воскресенье, 23 июля, крупный пожар вспыхнул в северной части популярного среди туристов острова Корфу в Греции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Спасатели объявили эвакуацию населенных пунктов Санта, Мегула, Порта, Палия Перития и Синиес.

Власти говорят, что ситуация с пожарами сложная.

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По информации The Guardian, в течение дня воскресенья в Греции возникло 64 новых пожара.

Кроме Родоса и Корфу, спасатели борются с огнем на острове Эвия. Местные власти дали приказ эвакуироваться жителям четырех южных сел.

На Родосе местная полиция сообщила, что 16 тысяч человек эвакуированы по суше и еще три тысячи морем из 12 сел и нескольких отелей.

Шесть человек были госпитализированы на короткое время из-за проблем с дыханием.

В течение воскресенья в Греции сохранялась жаркая погода. Всего в 180 населенных пунктах температура достигала 40 градусов и выше.

В понедельник по стране прогнозируют снижение температуры до 38 градусов, после чего со вторника жара начнет усиливаться.

Однако в четверг должно значительно похолодать, и температура опустится до 30 градусов.

Напомним, об эвакуации с острова Родос из-за лесных пожаров стало известно в воскресенье. Это стало крупнейшей в новейшей истории страны эвакуационной операцией.

23 июля в Греции зафиксировали новый температурный рекорд, когда воздух прогрелся до более 46 градусов по Цельсию.