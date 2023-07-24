Лидер норвежской партии подал в отставку после кражи очков

Лидер норвежской левой партии Rødt Бьорнар Мокснес уходит в отставку с поста главы политсилы после скандала с кражей очков, за которую он извинился в начале июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания NRK.

Политик объявил об отставке на своей Facebook-странице.

"Только я отвечаю за то, что взял солнцезащитные очки. Прежде всего, я не хочу, чтобы мои ошибки влияли на самых близких мне людей. Одно дело, когда я это слышу, и совсем другое, когда это влияет на тех, кого я люблю больше всего", – написал политик.

Мокснес отметил, что после разоблачения информации о краже на его близких оказывают давление в соцсетях. Второй причиной отставки он назвал желание защитить собственную партию.

В конце июня стало известно, что Мокснесу вынесли постановление о штрафе в размере 3 тысяч норвежских крон (почти 270 евро) за кражу пары солнцезащитных очков в аэропорту Осло "Гардемоен" в начале июня.

"Я взял эти солнцезащитные очки из магазина в Гардемоене. Я совершил большую ошибку и усугубил ее тем, как я вел себя после этого. Мне очень жаль, и я хочу извиниться за это", – заявил политик.

В своем посте на Facebook Мокснес пишет, что он и в дальнейшем будет продолжать участвовать в политической деятельности как член Rødt и представитель парламента.

Партия Rødt (Красная партия) представлена в парламенте Норвегии 8 депутатами. Мокснес возглавляет ее с 2012 года.

Как сообщалось, на днях в Британии осудили мужчину за кражу 200 тысяч шоколадных яиц.