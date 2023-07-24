Уряд Німеччини планує до 2031 року виділити 20 млрд євро на закупівлю боєприпасів, щоб закрити їхній дефіцит.

Про це в інтерв’ю Spiegel заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє "Європейська правда".

"Без боєприпасів найсучасніші системи озброєнь не приносять користі, навіть якщо вони готові до використання на полігонах", – зазначив міністр.

За його словами, стабільне постачання боєприпасів Збройним силам Німеччини є пріоритетом.

"До 2031 року ми повинні і хочемо інвестувати в боєприпаси понад 20 мільярдів євро", – додав Пісторіус.

Як зазначає видання, протягом багатьох років нестача боєприпасів "була нормою" для Бундесверу.

Їх настільки мало, що артилеристам у тилу рідко дозволяють проводити навчання з бойовими снарядами. У більшості випадків військові використовують тренувальні боєприпаси.

Тривалий час ця нестача не викликала занепокоєння серед німецьких посадовців, однак з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну проблема постала доволі гостро.

Раніше повідомлялося, що Бундесвер уклав зі збройовим концерном Rheinmetall контракти на постачання сотень тисяч бойових і навчальних артилерійських боєприпасів на загальну суму близько 1,3 мільярда євро.

Німеччина впевнена, що матиме найкраще оснащену армійську дивізію серед європейських союзників по НАТО у 2025 році.