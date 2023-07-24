Правительство Германии планирует до 2031 года выделить 20 млрд евро на закупку боеприпасов, чтобы закрыть их дефицит.

Об этом в интервью Spiegel заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает "Европейская правда".

"Без боеприпасов современные системы вооружений не приносят пользы, даже если они готовы к использованию на полигонах", – отметил министр.

По его словам, стабильные поставки боеприпасов Вооруженным силам Германии являются приоритетом.

"К 2031 году мы должны и хотим инвестировать в боеприпасы более 20 миллиардов евро", – добавил Писториус.

Как отмечает издание, в течение многих лет нехватка боеприпасов "была нормой" для Бундесвера.

Снарядов настолько мало, что артиллеристам в тылу редко позволяют проводить учения с боевыми снарядами. В большинстве случаев военные используют тренировочные боеприпасы.

Долгое время эта нехватка не вызывала беспокойства среди немецких чиновников, однако с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину проблема встала довольно остро.

Ранее сообщалось, что Бундесвер заключил с оружейным концерном Rheinmetall контракты на поставку сотен тысяч боевых и учебных артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 1,3 миллиарда евро.

Германия хочет иметь лучше всего оснащенную дивизию среди стран НАТО в Европе в 2025 году.