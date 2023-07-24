Польща розмістить саперний батальйон біля кордону з Білоруссю

Польща створить саперний батальйон, який розміститься в місті Августов, що неподалік кордону з Білоруссю.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда".

Головним завданням новоствореного батальйону буде захист східного кордону Польщі і охорона так званого Сувальського коридору (регіон, який одночасно з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює Калінінградську область РФ і територію Білорусі).

Підрозділ в Августові буде створено в рамках планів щодо зміцнення Збройних сил Польщі на 2023-2025 роки, що передбачає посилення вже існуючих тактичних з’єднань на східному фланзі НАТО.

Оголошуючи про створення нового батальйону, Блащак закликав місцевих мешканців вступати до лав польської армії.

"Я сподіваюся, що молоді жителі Августова та околиць приєднаються до польської армії, до саперного батальйону, який буде створений цього року. Що вони будуть готові стати на захист Республіки Польща", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні навчання своїх спецпризначенців і членів ПВК "Вагнер" на полігоні поруч з Польщею.

Після цього міністр оборони Польщі Маріуш Блащак вирішив перемістити військові формування із заходу на схід країни через можливі загрози, пов'язані з присутністю групи Вагнера в Білорусі.