Польша разместит саперный батальон у границы с Беларусью

Польша создаст саперный батальон и развернет его в городе Августов неподалеку от границы с Беларусью.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Европейская правда".

Главной задачей нового батальона будет защита восточной границы Польши и охрана так называемого Сувальского коридора. Это регион, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет Калининградскую область России и территорию Беларуси.

Подразделение в Августове будет создано в рамках планов по укреплению Вооруженных сил Польши на 2023-2025 годы, что предусматривает усиление уже существующих тактических соединений на восточном фланге НАТО.

Объявляя о создании нового батальона, Блащак призвал местных жителей вступать в ряды польской армии.

"Я надеюсь, что молодые жители Августова и окрестностей присоединятся к польской армии, к саперному батальону, который будет создан в этом году. Что они будут готовы встать на защиту Республики Польша", – подчеркнул министр.

Напомним, на прошлой неделе Министерство обороны Беларуси объявило о совместных учениях своих спецназовцев и членов ЧВК "Вагнер" на полигоне рядом с Польшей.

После этого министр обороны Польши Мариуш Блащак решил переместить вооруженные формирования с запада на восток страны из-за возможных угроз, связанных с присутствием группы Вагнера в Беларуси.