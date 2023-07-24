Німецькі правопопулісти радіють готовності до співпраці з боку лідера опозиції Мерца

Голова правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалла привітав заяву лідера опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца про можливість співпраці на місцевому рівні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RND.

"Тепер перші камені падають з чорно-зеленої стіни", – заявив Хрупалла, натякаючи на заяву Мерца на початку його перебування в ролі лідера ХДС про те, що партія стане стіною проти правих екстремістів.

"Ми зруйнуємо стіну разом у федеральних землях і федеральному уряді", – оголосив лідер правопопулістів.

За словами Хрупалли, переможцями стануть громадяни, які повернуть собі процвітання, свободу і безпеку завдяки політиці, що керується їхніми інтересами.

Як повідомлялося, Фрідріх Мерц спричинив критику у лавах власної політсили через заяви про готовність до співпраці з правопопулістською "Альтернативою для Німеччини" на місцевому рівні.

Нагадаємо, підтримка німецьких правопопулістів досягла найвищого показника за час опитувань.

"Альтернатива для Німеччини" раніше заявила, що під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься "розпуску" ЄС або виходу з нього Німеччини. Також партія не підтримує санкції проти Росії і проти допомоги для України.

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