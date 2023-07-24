Из Беларуси в Польшу рвались нелегалы: пограничников забросали камнями

В течение суток воскресенья, 23 июля, нелегальные мигранты, которые пытались прорваться из Беларуси на территорию Польши, шесть раз агрессивно атаковали польских пограничников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польскую пограничную службу в Twitter.

По данным службы, в течение суток 54 иностранца, среди которых граждане Йемена, Индии, Эритреи, пытались нелегально попасть из Беларуси в Польшу.

Кроме того, группы нелегалов с территории Беларуси четыре раза забросали камнями польские патрули у пограничного пункта в Дубичах Церковных и еще дважды у пограничного пункта в Мельнике.

W dn.23.07 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾 54 cudzoziemców https://t.co/0z0iwvjWyT.ob.: Jemenu, Indii, Erytrei. Grupy cudzoziemców znajdujące się po stronie 🇧🇾 atakowały kamieniami 🇵🇱 patrole na odcinkach #PSGDubiczeCerkiewne czterokrotnie, a #PSGMielnik dwukrotnie. pic.twitter.com/TTC9UempdW — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 24, 2023

Как известно, с лета 2021 года режим Лукашенко организовал гибридный миграционный кризис на границах европейских соседей Беларуси, способствуя прибытию на границу людей из Африки и Ближнего Востока. Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

В ответ Польша в прошлом году завершила сооружение пятиметрового забора на границе с Беларусью и только что завершила обустройство электронного барьера со средствами наблюдения.

Между тем, 21 июля на польско-литовской границе задержали гражданина Латвии, который пытался незаконно перевезти в Германию четырех африканских нелегалов.