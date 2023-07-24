В рамках совместной операции правоохранителей из пяти стран удалось остановить деятельность международной преступной группировки, которая занималась незаконным ввозом мигрантов с Кубы в страны ЕС.

Об этом сообщает Европол, который координировал операцию вместе с Интерполом, передает "Европейская правда".

Злоумышленники рекламировали свои услуги на Кубе через мессенджеры. За 9 тысяч евро они предлагали организовать поездку и предоставить фальшивые документы.

Преступники вместе с кубинцами, которые заплатили им, летели в Сербию (страна имеет безвизовый режим с Кубой), затем незаконно перевозили своих клиентов в Грецию, а уже оттуда те летели в Испанию. При этом до вторжения РФ в Украину маршрут контрабандистов включал также Россию, откуда кубинцы могли попасть в ЕС, пересекая границу с Финляндией.

"Подозревается, что в целом преступная сеть успешно переправила в ЕС около 5 000 кубинских граждан, получив прибыль в размере около 45 миллионов евро", – говорится в сообщении Европола.

Всего было арестовано 62 человека, 25 из них – граждане Кубы.

В день проведения операции полицейские в Сербии, Греции и Испании конфисковали сотни поддельных документов и оборудование для их изготовления, арестовали 18 объектов недвижимости, 33 транспортных средства, 144 банковских счета и крупные суммы наличными в разных валютах.

Расследование начали в октябре 2021 года. Европол занимался общей координацией задержания преступников, также в операции участвовали правоохранительные органы Германии, Греции, Испании, Сербии и Северной Македонии.

Как сообщалось, в течение суток воскресенья, 23 июля, нелегальные мигранты, которые пытались прорваться из Беларуси на территорию Польши, шесть раз агрессивно атаковали польских пограничников.