Значительно возросло количество кубинцев, которые просят убежища в Германии

В Германии заметно возросло количество кубинцев, которые просят убежища в стране.

Об этом, как передает "Европейская правда", информирует Bild.

Всего 607 граждан Кубы подали заявления об убежище в Германии до 2 июля, по сравнению с 73 за аналогичный период прошлого года, подтвердили агентству dpa в Министерстве внутренних дел ФРГ.

Отмечается, что большинство кубинцев попросили убежища после приземления во Франкфурте во время пересадки, из-за которой от иностранцев не требуют визы на пути к другому пункту назначения.

Как заявила пресс-секретарь МВД Германии, "экономическая и структурная ситуация на Кубе", вероятно, является причиной увеличения количества просьб об убежище.

По данным Bild, многие кубинцы, которые просили убежища в Германии, забронировали билеты на рейсы в пункты назначения, для которых кубинским гражданам не нужны визы, например, в Дубай или Белград.

Но, пишет издание, вместо того чтобы сесть на стыковочные рейсы во Франкфурте, они обратились в немецкую федеральную полицию в аэропорту и подали заявления об убежище.

Правительство "сейчас изучает способы борьбы с этим явлением, такие как транспортные запреты или развертывание специализированных подразделений федеральной полиции", заявили в министерстве.

Как сообщили в ведомстве, около половины кубинцев, которые сначала попросили убежища в Германии, не подали свои заявления после того, как их биометрические данные собрала полиция в аэропорту, поскольку не явились в местные иммиграционные службы в ФРГ, чтобы подать официальное заявление.

Ранее сообщалось, что в рамках совместной операции правоохранителей из пяти стран удалось остановить деятельность международной преступной группировки, которая занималась незаконным ввозом мигрантов с Кубы в страны ЕС.

Перед этим стало известно, что в течение суток воскресенья, 23 июля, нелегальные мигранты, которые пытались прорваться из Беларуси на территорию Польши, шесть раз агрессивно атаковали польских пограничников.