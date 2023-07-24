Литва закликала ЄС збільшити експорт українського зерна через країни Балтії

Вільнюс закликав Єврокомісію (ЄК) посилити маршрут експорту зерна з України через країни Балтії.

Про це, як передає "Європейська правда", у спільному листі, який опублікувало МЗС Литви, написали міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр транспорту і комунікацій Марюс Скуодіс і міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас.

Литовські міністри заявили, що маршрут між Україною та країнами Балтії може стати "життєздатною і довгостроковою альтернативою" для експорту зерна з України.

На їхню думку, поліпшення інфраструктури коридору і спрощення перевалки вантажів між різними залізничними шляхами допоможе збільшити пропускну здатність.

Крім того, зазначають вони, спрощення адміністративних процедур на польсько-українському кордоні, запровадження "зелених ліній" і перенесення митного оформлення до портів країн Балтії дали б змогу в кілька разів збільшити обсяги перевезень сільськогосподарської продукції як автомобільним, так і залізничним транспортом.

"Морські порти країн Балтії володіють великими можливостями з перевалки сільськогосподарської продукції – 25 млн тонн на рік тільки зерна", – йдеться в листі.

Міністри запропонували ЄК активно співпрацювати з усіма державами-членами ЄС для забезпечення транзиту української продукції та оцінити запропоновані Литвою конкретні заходи щодо зміцнення альтернативного балтійського маршруту.

Раніше повідомлялося, що головний порт Литви міг би відвантажувати 10 мільйонів тонн українського зерна, але логістика доставки вантажу на узбережжя Балтійського моря залишається складною.

Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди".

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