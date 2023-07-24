Литва призвала ЕС увеличить экспорт украинского зерна через страны Балтии

Вильнюс призвал Еврокомиссию (ЕК) усилить маршрут экспорта зерна из Украины через страны Балтии.

Об этом, как передает "Европейская правда", в совместном письме, которое опубликовало МИД Литвы, написали министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас.

Литовские министры заявили, что маршрут между Украиной и странами Балтии может стать "жизнеспособной и долгосрочной альтернативой" для экспорта зерна из Украины.

По их мнению, улучшение инфраструктуры коридора и упрощение перевалки грузов между различными железнодорожными путями поможет увеличить пропускную способность.

Кроме того, отмечают они, упрощение административных процедур на польско-украинской границе, введение "зеленых линий" и перенос таможенного оформления в порты стран Балтии позволили бы в несколько раз увеличить объемы перевозок сельскохозяйственной продукции как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

"Морские порты стран Балтии обладают большими возможностями по перевалке сельскохозяйственной продукции – 25 млн тонн в год только зерна", – говорится в письме.

Министры предложили ЕК активно сотрудничать со всеми государствами-членами ЕС для обеспечения транзита украинской продукции и оценить предложенные Литвой конкретные меры по укреплению альтернативного балтийского маршрута.

Ранее сообщалось, что главный порт Литвы мог бы отгружать 10 миллионов тонн украинского зерна, но логистика доставки груза на побережье Балтийского моря остается сложной.

Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки".

Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей.