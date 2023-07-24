США надіслали Сербії 66 бронеавтомобілів HUMVEE

Сполучені Штати поставили Сербії 66 легких броньованих автомобілів HUMVEE, придбаних за прямим комерційним контрактом з американською компанією AM General.

Про це, як пише "Європейська правда", в Instagram повідомило посольство США у Сербії.

У заяві йдеться, що бронеавтомобілі дозволять війську Сербії бути ефективним у миротворчих операціях у світі. Крім того, у посольстві назвали це "чудовим першим кроком" у досягненні сумісності з армією США.

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"Це не просто американська техніка, це стандарт НАТО. Коли ви поглянете, з ким сербська армія бере участь у миротворчих місіях, а партнери в Лівані – це Іспанія та Італія, на Синаї – США, то спільним є стандарт НАТО", – зазначило посольство Сполучених Штатів.

Як уточнюється у повідомленні, "володіння такими транспортними засобами дозволяє Сербії бути частиною будь-якої миротворчої місії в усьому світі, швидко реагувати, а також дозволяє розгортання пліч-о-пліч зі своїми партнерами".

Це перший транш HUMVEE із загальної кількості в 118 замовлених автомобілів, угоду про купівлю яких планував завершити Белград.

Раніше президент Вучич заявляв, що Сербія хоче інвестувати додаткові 700 мільйонів євро у свою військову та оборонну промисловість у 2023 році.