США надіслали Сербії 66 бронеавтомобілів HUMVEE
Понеділок, 24 липня 2023, 18:40
Сполучені Штати поставили Сербії 66 легких броньованих автомобілів HUMVEE, придбаних за прямим комерційним контрактом з американською компанією AM General.
Про це, як пише "Європейська правда", в Instagram повідомило посольство США у Сербії.
У заяві йдеться, що бронеавтомобілі дозволять війську Сербії бути ефективним у миротворчих операціях у світі. Крім того, у посольстві назвали це "чудовим першим кроком" у досягненні сумісності з армією США.
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"Це не просто американська техніка, це стандарт НАТО. Коли ви поглянете, з ким сербська армія бере участь у миротворчих місіях, а партнери в Лівані – це Іспанія та Італія, на Синаї – США, то спільним є стандарт НАТО", – зазначило посольство Сполучених Штатів.
Як уточнюється у повідомленні, "володіння такими транспортними засобами дозволяє Сербії бути частиною будь-якої миротворчої місії в усьому світі, швидко реагувати, а також дозволяє розгортання пліч-о-пліч зі своїми партнерами".
Це перший транш HUMVEE із загальної кількості в 118 замовлених автомобілів, угоду про купівлю яких планував завершити Белград.
Раніше президент Вучич заявляв, що Сербія хоче інвестувати додаткові 700 мільйонів євро у свою військову та оборонну промисловість у 2023 році.