США отправили Сербии 66 бронеавтомобилей HUMVEE
Понедельник, 24 июля 2023, 18:40
Соединенные Штаты поставили 66 легких бронированных автомобилей HUMVEE, приобретенных по прямому коммерческому контракту с американской компанией AM General.
Об этом, как пишет "Европейская правда", в Instagram сообщило посольство США в Сербии.
В заявлении говорится, что бронеавтомобили позволят войску Сербии быть эффективным в миротворческих операциях в мире. Кроме того, в посольстве назвали это "замечательным первым шагом" в достижении совместимости с армией США.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Это не просто американская техника, это стандарт НАТО. Когда вы видите, с кем сербская армия участвует в миротворческих миссиях, а партнеры в Ливане – Испания и Италия, а на Синае – США, то общим является стандарт НАТО", – отметило посольство Соединенных Штатов.
Как уточняется в сообщении, "владение такими транспортными средствами позволяет Сербии быть частью любой миротворческой миссии во всем мире, быстро реагировать, а также быть развернутым бок о бок со своими партнерами".
Это первый транш HUMVEE из общего количества в 118 заказанных автомобилей, соглашение о покупке которых планировал завершить Белград.
Ранее президент Вучич заявлял, что Сербия хочет инвестировать дополнительные 700 миллионов евро в свою военную и оборонную промышленность в 2023 году.