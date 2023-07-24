США отправили Сербии 66 бронеавтомобилей HUMVEE

Соединенные Штаты поставили 66 легких бронированных автомобилей HUMVEE, приобретенных по прямому коммерческому контракту с американской компанией AM General.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в Instagram сообщило посольство США в Сербии.

В заявлении говорится, что бронеавтомобили позволят войску Сербии быть эффективным в миротворческих операциях в мире. Кроме того, в посольстве назвали это "замечательным первым шагом" в достижении совместимости с армией США.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Američka ambasada u Beogradu (@usembassyserbia)

"Это не просто американская техника, это стандарт НАТО. Когда вы видите, с кем сербская армия участвует в миротворческих миссиях, а партнеры в Ливане – Испания и Италия, а на Синае – США, то общим является стандарт НАТО", – отметило посольство Соединенных Штатов.

Как уточняется в сообщении, "владение такими транспортными средствами позволяет Сербии быть частью любой миротворческой миссии во всем мире, быстро реагировать, а также быть развернутым бок о бок со своими партнерами".

Это первый транш HUMVEE из общего количества в 118 заказанных автомобилей, соглашение о покупке которых планировал завершить Белград.

Ранее президент Вучич заявлял, что Сербия хочет инвестировать дополнительные 700 миллионов евро в свою военную и оборонную промышленность в 2023 году.