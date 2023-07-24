Нуланд отримала нову посаду в Держдепі США

Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд виконуватиме обов'язки заступника держсекретаря після рішення Венді Шерман піти з державної служби.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

За його словами, після виходу Шерман у відставку президент Байден попросив Нуланд виконувати обов'язки заступника держсекретаря, поки не буде затверджено наступного заступника держсекретаря.

"Нам пощастило, що хтось з її досвідом, навичками і відданістю Державному департаменту взяв на себе цю додаткову відповідальність", – заявив Блінкен.

Шерман оголосила про те, що залишає державну службу у травні. 28 липня 2023 року стане її останнім робочим днем на посаді, яку вона обіймала з квітня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що пов’язані з Китаєм хакери зламали обліковий запис електронної пошти посла США в Китаї та помічника держсекретаря у справах Східної Азії в рамках нещодавньої цілеспрямованої кампанії зі збору розвідданих.

У середині липня Сполучені Штати повідомили про кібернапад на поштовий сервер Державного департаменту на тлі повідомлень ЗМІ, що це зробив Китай.