Нуланд получила новую должность в Госдепе
Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет исполнять обязанности заместителя госсекретаря после решения Венди Шерман уйти с государственной службы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
По его словам, после выхода Шерман в отставку президент Байден попросил Нуланд исполнять обязанности заместителя госсекретаря, пока не будет утвержден следующий заместитель госсекретаря.
"Нам повезло, что кто-то с ее опытом, навыками и преданностью Государственному департаменту взял на себя эту дополнительную ответственность", – заявил Блинкен.
Шерман объявила о том, что покидает государственную службу в мае. 28 июля 2023 года станет ее последним рабочим днем на должности, которую она занимала с апреля 2021 года.
Ранее сообщалось, что связанные с Китаем хакеры взломали учетную запись электронной почты посла США в Китае и помощника госсекретаря по делам Восточной Азии в рамках недавней целенаправленной кампании по сбору разведданных.
В середине июля Соединенные Штаты сообщили о кибернападении на почтовый сервер Государственного департамента на фоне сообщений СМИ, что это сделал Китай.