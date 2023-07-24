Нуланд получила новую должность в Госдепе

Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд будет исполнять обязанности заместителя госсекретаря после решения Венди Шерман уйти с государственной службы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его словам, после выхода Шерман в отставку президент Байден попросил Нуланд исполнять обязанности заместителя госсекретаря, пока не будет утвержден следующий заместитель госсекретаря.

"Нам повезло, что кто-то с ее опытом, навыками и преданностью Государственному департаменту взял на себя эту дополнительную ответственность", – заявил Блинкен.

Шерман объявила о том, что покидает государственную службу в мае. 28 июля 2023 года станет ее последним рабочим днем на должности, которую она занимала с апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что связанные с Китаем хакеры взломали учетную запись электронной почты посла США в Китае и помощника госсекретаря по делам Восточной Азии в рамках недавней целенаправленной кампании по сбору разведданных.

В середине июля Соединенные Штаты сообщили о кибернападении на почтовый сервер Государственного департамента на фоне сообщений СМИ, что это сделал Китай.