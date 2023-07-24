Суд в Италии закрыл дело в отношении действий президента Ломбардии во время вспышки COVID-19

Суд итальянского города Брешия в понедельник постановил закрыть производство в отношении Аттилио Фонтаны – президента региона Ломбардия, который больше всего пострадал из-за пандемии COVID-19 – относительно их недостаточной реакции на распространение болезни.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Фонтане и еще 12 людям в марте выдвинули четыре пункта обвинений в распространении эпидемии и непреднамеренном убийстве. Президента Ломбардии обвиняли, что он недостаточно должным образом отреагировал на распространение COVID-19 и не предотвратил большее количество жертв.

Суд Брешии, однако, отклонил аргументы прокуратуры и выдал 34-страничное постановление о закрытии дела "в отношении всех подозреваемых в связи с отсутствием состава уголовного преступления".

Как пояснили судьи, ненадлежащее применение плана противодействия эпидемиям 2006 года не может считаться обоснованным основанием для совершения преступления, поскольку речь шла о принципиально отличной болезни, а приведенные прокурорами расчеты – "это лишь теоретическая гипотеза, лишенная малейших доказательств".

Ранее судьи отклонили аналогичные обвинения в отношении экс-премьер-министра Италии Джузеппе Конте и бывшего министра здравоохранения Роберто Сперанцы.

Италия оказалась одной из первых стран, где коронавирус стремительно распространился в 2020 году. В целом болезнь обнаружили у почти 26 миллионов итальянцев, из них почти 191 тысяча умерли.