У вівторок Греція сьомий день бореться з лісовими пожежами на острові Родос, в той час як сотні туристів, які евакуювалися в попередні дні, змушені повернутися до своїх країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Близько 20 тисяч людей були змушені покинути свої будинки і готелі на Родосі протягом вихідних. Пожежі, що почалися тиждень тому, поширилися і досягли прибережних курортів на південному сході зеленого острова, обвуглюючи ділянки землі і пошкоджуючи будівлі.

Супутникове фото пожежі на Родосі, MAXAR

Понад 2 тисячі відпочивальників повернулися додому літаками в понеділок. У вівторок очікують ще більше репатріаційних рейсів. Туроператори також скасували майбутні поїздки.

Греція часто страждає від лісових пожеж влітку, але зміна клімату призвела до більш екстремальної спеки на півдні Європи, що викликає занепокоєння щодо зниження туристичного потоку.

Сотні пожежників, яким допомагають колеги з Туреччини та Словаччини, борються полум'ям поблизу сіл Геннаді і Ваті на південному сході Родосу. Лісові пожежі відновилися в умовах спеки і вітру.

23 липня у Греції зафіксували новий температурний рекорд, коли повітря прогрілося до понад 46 градусів за Цельсієм.

Лісові пожежі також вирують на острові Корфу, біля західного узбережжя Греції, та на острові Евбея, поблизу столиці Афін.

"Пожежі розгорілися по всій країні, але поки що населеним пунктам нічого не загрожує", – повідомив Reuters представник пожежної бригади.

TUI, один з найбільших світових туроператорів, заявив, що скасовує поїздки на Родос до п'ятниці і пропонує безкоштовне скасування або перебронювання на інші напрямки. За його словами, станом на вечір неділі у нього було 39 тисяч клієнтів на Родосі.

Міністерство закордонних справ Нідерландів випустило попередження щодо подорожей на Родос, а також на острови Корфу та Евбея.

На туризм припадає 18% грецького ВВП і кожне п'яте робоче місце. На Родосі та багатьох інших грецьких островах залежність від туризму ще більша.

Нагадаємо, пожежа, що виникла в горах навколо аеропорту Палермо Фальконе-Борселіно, досягла периметра летовища, яке вирішили тимчасово закрити.