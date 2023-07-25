Париж планирует разрешить купание в Сене после столетнего перерыва

За год до начала Олимпиады Париж находится на завершающей стадии исторической очистки Сены, что вскоре вернет пловцов и дайверов в реку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Запрещенное в течение века из-за грязной воды городское плавание станет одним из главных достижений Игр благодаря успешному проекту восстановления стоимостью 1,4 млрд евро.

На Сене в центре Парижа запланировано проведение трех олимпийских и паралимпийских соревнований – триатлона, марафонского плавания и паратриатлона. К 2025 году с набережной будут доступны три зоны для плавания под открытым небом.

"Когда люди увидят спортсменов, плавающих в Сене без проблем со здоровьем, они будут настолько уверены, что сами начнут возвращаться в Сену. Это наш вклад в будущее", – прогнозирует Пьер Рабадан, заместитель мэра Парижа, ответственный за Олимпиаду.

Как и во многих западноевропейских городах, в Париже качество воды в реке резко ухудшилось из-за промышленных сточных вод, сбрасываемых выше по течению, и санитарных требований в связи с ростом населения.

Водная жизнь пострадала настолько, что в 1960-х годах в городе было зафиксировано только три вида рыбы. В 1923 году власти запретили плавание, хотя ежегодные рождественские соревнования по кроссу через реку просуществовали до Второй мировой войны.

Одной из главных проблем была односистемная канализационная инфраструктура XIX века, которая объединяла использованную воду из кухонь и ванных комнат со сточными водами из туалетов.

В обычное время эти стоки текут через комплекс подземных тоннелей в очистные центры на окраинах. Однако во время сильных дождей система переполняется, и избыток воды приходится сливать в Сену.

Улучшения за последние 20 лет уже привели к резкому уменьшению количества фекальных бактерий, попадающих в реку.

"Но сложность заключалась в том, чтобы устранить последние несколько процентов, чтобы реку можно было официально считать чистой", – говорит Самуэль Колин-Канивес, главный инженер по вопросам санитарии в мэрии Парижа.

Решением стало строительство огромного подземного резервуара, который будет собирать стоки во время сильных дождей.

Мегабассейн будет введен в эксплуатацию к Играм следующего года, которые начнутся в конце июля и продемонстрируют обновленную реку не только как спортивную площадку, но и как форум для церемонии открытия, когда флотилия из 160 лодок проплывет по шестикилометровому участку к Эйфелевой башне, везя 10 тысяч атлетов.

Как сообщалось, в латвийском городе Лиепая обвалилась стенка резервуара предварительной очистки сточных вод на городских очистных сооружениях, в результате чего часть грязной воды попала в Балтийское море.