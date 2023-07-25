Чверть мігрантів, які в’їхали в Туреччину минулого року, – росіяни

До Туреччини протягом 2022 року в’їхали 494 052 мігранти, найбільше серед іноземців було росіян.

Такі дані опублікувало турецьке статистичне відомство Turkstat, їх цитує "Європейська правда".

Із-поміж іммігрантів у Туреччині, яких зареєстрували у 2022 році, понад 94,4 тисячі були турецькими громадянами, решта майже 400 тисяч – іноземці.

Серед іноземних мігрантів у Туреччині найбільше минулого року було громадян Росії – 25%, на другому місці опинилися українці – 9%. Далі йшли громадяни Ірану (6,5%), Афганістану (5,4%) та Іраку (4,8%).

Найбільше іммігрантів у 2022 році оселилось у Стамбулі (35,4% населення міста – іммігранти), Анталії (14,8%) та Анкарі (5,4%).

Водночас еміграція з Туреччини минулоріч зросла на понад 62%, якщо порівняти з попереднім роком, й склала майже 467 тисяч людей, з них 139,5 тисячі – громадяни Туреччини.

Найбільше серед емігрантів було громадян Іраку (20%), Ірану (10,6%), Узбекистану (7%), Афганістану (6%) і Туркменістану (4,8%).

Раніше повідомлялось, що серед людей, які попросили притулку у Грузії цього року, найчисельнішу групу складають громадяни України, росіяни також у топ-5.

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