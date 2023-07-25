Четверть мигрантов, которые въехали в Турцию в прошлом году, - россияне

В Турцию в течение 2022 года въехали 494 052 мигранта, больше всего среди иностранцев было россиян.

Такие данные опубликовало турецкое статистическое ведомство Turkstat, их цитирует "Европейская правда".

Из числа иммигрантов в Турции, которых зарегистрировали в 2022 году, более 94,4 тысячи были турецкими гражданами, остальные почти 400 тысяч – иностранцы.

Среди иностранных мигрантов в Турции больше всего в прошлом году было граждан России – 25%, на втором месте были украинцы – 9%. Далее шли граждане Ирана (6,5%), Афганистана (5,4%) и Ирака (4,8%).

Больше всего иммигрантов в 2022 году поселилось в Стамбуле (35,4% населения города – иммигранты), Анталии (14,8%) и Анкаре (5,4%).

В то же время эмиграция из Турции в прошлом году выросла более чем на 62%, если сравнить с годом ранее, и составила почти 467 тысяч человек, из них 139,5 тысячи – граждане Турции.

Больше всего среди эмигрантов было граждан Ирака (20%), Ирана (10,6%), Узбекистана (7%), Афганистана (6%) и Туркменистана (4,8%).

Ранее сообщалось, что среди людей, которые попросили убежища в Грузии в этом году, самую многочисленную группу составляют граждане Украины, россияне также в топ-5.

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