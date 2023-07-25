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Естонія відправить своїх військових до Африки

Вівторок, 25 липня 2023, 16:53

Міністерство оборони Естонії направило парламенту країни на узгодження проєкт постанови для того, щоб відправити до п'яти своїх військовослужбовців в африканську державу Нігер для участі у військовій місії Євросоюзу EUMPM Niger.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що участь у місії, яка покликана більш ефективно стримувати терористичні групи та захищати місцеве населення, важлива для Естонії, щоб підкреслити внесок у виконання цілей, що були затверджені в стратегічному компасі ЄС - плані дій щодо зміцнення політики оборони та безпеки.

"З огляду на пріоритет Сахеля як для Франції, так і для низки інших важливих держав-членів Євросоюзу, таких як Іспанія, Німеччина, Італія та Португалія, внесок Естонії в місію EUMPM Niger демонструє необхідну солідарність у розв'язанні різноманітних безпекових проблем", – ідеться в пояснювальній записці.

Зазначено, що "EUMPM Niger може бути єдиним форматом, у якому Естонія матиме змогу підтримувати оперативну співпрацю з Францією в Африці найближчим часом".

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Згідно з планами, Естонія хоче відправити у 2024 році з місією в Нігер двох штабних офіцерів. Їхні точні завдання визначать після конференції ЄС із формування сил військових операцій, яка має відбутися в жовтні 2023 року.

ЄС ухвалив рішення брати участь у військовій місії в Нігері 12 грудня 2022 року після отримання листа-запрошення, який надіслав уряд країни 30 листопада 2022 року. EUMPM Niger покликана розвивати потенціал Збройних сил Нігеру для більш ефективного стримування терористичних груп і захисту місцевого населення.

ЄС хоче створити нову військову місію в Сахелі через складну політичну ситуацію та безпекову ситуацію в регіоні, чому сприяло погіршення економічних, політичних і соціальних умов у країнах Африки, де терористичні угруповання вербують нових членів.

Багато в чому ситуація погіршилася через те, що в Малі місцева хунта зміцнила відносини з російською ПВК "Вагнер" і вороже ставиться до Франції та її союзників, через що продовження операцій під керівництвом Парижа стало неможливим.

Уточнюється, що основне завдання ЄС у Центральноафриканській Республіці та Малі з навчання місцевих збройних сил було припинено внаслідок російського впливу, а навчальній місії ЄС EUTM Mali не вистачає потенціалу для забезпечення стабільності в Малі.

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив план розвитку з 2024 по 2027 рік, згідно з яким Міністерство оборони в найближчі чотири роки закупить боєприпасів на суму понад 1,2 млрд євро.

Окремо Британія та Естонія підписали спільну заяву про подальше поглиблення військової співпраці між країнами. 

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