Эстония отправит своих военных в Африку

Министерство обороны Эстонии направило парламенту страны на согласование проект постановления, чтобы отправить до пяти своих военнослужащих в африканское государство Нигер для участия в военной миссии Евросоюза EUMPM Niger.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что участие в миссии, которая призвана более эффективно сдерживать террористические группы и защищать местное население, важна для Эстонии, чтобы подчеркнуть вклад в выполнение целей, которые были утверждены в стратегическом компасе ЕС – плане действий по укреплению политики обороны и безопасности.

"Учитывая приоритет Сахеля как для Франции, так и для ряда других важных государств-членов Евросоюза, таких как Испания, Германия, Италия и Португалия, вклад Эстонии в миссию EUMPM Niger демонстрирует необходимую солидарность в решении различных проблем безопасности", – говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что "EUMPM Niger может быть единственным форматом, в котором Эстония сможет поддерживать оперативное сотрудничество с Францией в Африке в ближайшее время".

Согласно планам, Эстония хочет отправить в 2024 году с миссией в Нигер двух штабных офицеров. Их точные задачи определят после конференции ЕС по формированию сил военных операций, которая должна состояться в октябре 2023 года.

ЕС принял решение участвовать в военной миссии в Нигере 12 декабря 2022 года после получения письма-приглашения, которое прислало правительство страны 30 ноября 2022 года. EUMPM Niger призвана развивать потенциал Вооруженных сил Нигера для более эффективного сдерживания террористических групп и защиты местного населения.

ЕС хочет создать новую военную миссию в Сахеле из-за сложной политической ситуации и ситуации с безопасностью в регионе, чему способствовало ухудшение экономических, политических и социальных условий в странах Африки, где террористические группировки вербуют новых членов.

Во многом ситуация ухудшилась из-за того, что в Мали местная хунта укрепила отношения с российской ЧВК "Вагнер" и враждебно относится к Франции и ее союзникам, из-за чего продолжение операций под руководством Парижа стало невозможным.

Уточняется, что основная задача ЕС в Центральноафриканской Республике и Мали по обучению местных вооруженных сил была прекращена вследствие российского влияния, а учебной миссии ЕС EUTM Mali не хватает потенциала для обеспечения стабильности в Мали.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил план развития на период с 2024 по 2027 год, согласно которому Минобороны в ближайшие четыре года закупит боеприпасов на сумму более 1,2 млрд евро.

Напомним, Великобритания и Эстония подписали совместное заявление о дальнейшем углублении военного сотрудничества между странами.