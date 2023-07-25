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Лесные пожары вспыхнули в турецкой Анталии

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Вторник, 25 июля 2023, 17:58

Спасатели в турецкой южной провинции Анталия, популярной среди путешественников, с вечера понедельника борются с лесными пожарами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Пожары начались около девяти вечера в понедельник в районе города Кемер в Анталии. В течение ночи огонь распространился на территорию в 100 гектаров, а к утру вторника охватил уже 120 гектаров леса.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что начать тушить пожар с помощью авиации сразу не смогли из-за того, что он начался в темное время суток. Кроме того, охваченный огнем лес расположен на территории национального парка, и дорог там мало.

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Для тушения пожара, по словам Эрсоя, привлекли 1050 пожарных, более 200 транспортных средств, 10 самолетов и 22 вертолета.

Он добавил, что пожар пока не распространился на жилые районы Кемера, но местную государственную больницу эвакуировали в качестве меры предосторожности.

Кроме Анталии, в течение последних нескольких дней лесные пожары вспыхнули в провинциях Маниса и Кахраманмараш, но их ликвидировали за несколько часов.

Турция, как и остальной мир, в последнее время фиксирует рекордную жару, что способствует возникновению все большего количества пожаров. Одна из наиболее пострадавших от стихии Греция борется с огнем на острове Родос уже седьмой день подряд.

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Турция стихийные бедствия