Лесные пожары вспыхнули в турецкой Анталии

Спасатели в турецкой южной провинции Анталия, популярной среди путешественников, с вечера понедельника борются с лесными пожарами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Пожары начались около девяти вечера в понедельник в районе города Кемер в Анталии. В течение ночи огонь распространился на территорию в 100 гектаров, а к утру вторника охватил уже 120 гектаров леса.

🔥 Antalya'nın #Kemer ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınamıyor. Kemer Devlet Hastanesi ve yerleşim yerleri tahliye ediliyor! pic.twitter.com/synJs4OJAM — K2 TV (@k2haber) July 24, 2023

Antalya Kemer'de dün başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.



İHA'lardan anlık görüntü alınarak çalışmalar yönlendiriliyor. pic.twitter.com/rB0hy07lj9 — TRT HABER (@trthaber) July 25, 2023

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что начать тушить пожар с помощью авиации сразу не смогли из-за того, что он начался в темное время суток. Кроме того, охваченный огнем лес расположен на территории национального парка, и дорог там мало.

Для тушения пожара, по словам Эрсоя, привлекли 1050 пожарных, более 200 транспортных средств, 10 самолетов и 22 вертолета.

Он добавил, что пожар пока не распространился на жилые районы Кемера, но местную государственную больницу эвакуировали в качестве меры предосторожности.

Кроме Анталии, в течение последних нескольких дней лесные пожары вспыхнули в провинциях Маниса и Кахраманмараш, но их ликвидировали за несколько часов.

Турция, как и остальной мир, в последнее время фиксирует рекордную жару, что способствует возникновению все большего количества пожаров. Одна из наиболее пострадавших от стихии Греция борется с огнем на острове Родос уже седьмой день подряд.