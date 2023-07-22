Біля берегів Греції врятували майже 100 мігрантів

Грецька берегова охорона врятувала майже 100 мігрантів на човнах біля узбережжя своєї країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило державне радіо Греції EPT із посиланням на грецьку берегову охорону.

Зазначається, що троїх чоловіків правоохоронці заарештували за підозрою в тому, що вони могли допомагати нелегальним мігрантам потрапити до ЄС.

Як заявили в береговій охороні, 71 мігранта виявили у п'ятницю на борту вітрильника поблизу острова Карпатос в Егейському морі, а ще 27 осіб врятували з човна біля берегів острова Родос.

Уточнюється, що Греція планує доставити врятованих людей до табору для реєстрації на острові Кос.

Контрабандисти регулярно перевозять нелегалів небезпечною морською подорожжю з Туреччини та країн Північної Африки до країн-членів ЄС – Греції, Кіпру та Італії.

У червні щонайменше 59 мігрантів потонули, і ще більше людей вважалися зниклими безвісти, після того як їхній човен перекинувся і затонув біля берегів Греції.

Натомість влада Пакистану заявляла, що в аварії судна з мігрантами біля берегів Греції потонули близько 300 їхніх громадян.

Як повідомлялося, кількість загиблих на шляху до Європи з півночі Африки та Близького Сходу за 2022 рік оцінюють у приблизно 3800 осіб, що найбільше з 2017 року.