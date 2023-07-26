В парламенте Британии раскритиковали правительство за недооценку угрозы группы Вагнера

В Великобритании парламентский комитет по иностранным делам резко раскритиковал правительство за недооценку угрозы со стороны российской группы Вагнера.

Об этом говорится в отчете британских законодателей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Депутаты отмечают необходимость изменить подход к "вагнеровцам", пока они остаются уязвимыми после попытки мятежа в РФ в прошлом месяце.

Кроме того, в отчете критикуют правительство Британии за отсутствие последовательности в подходах к этой группировке.

Депутаты призвали к более целенаправленным санкциям против того, что они назвали "сетью организаций", которые стоят за группой Вагнера, и добавили, что Британия должна объявить группу террористической организацией и запретить ее деятельность.

"Сейчас, когда сеть является наиболее уязвимой, а время истекает, надо действовать", – заявила председатель комитета Алисия Кернс.

По ее словам, британское правительство не понимает, какое влияние имеет группа Вагнера за пределами Европы, в частности, в Африке.

"За десять лет, прошедших с момента создания Вагнеровской сети, правительство Великобритании не имело согласованной стратегии, а усилия, направленные на реальную борьбу с Вагнером, отсутствовали", – отметила Кернс.

Она добавила, что это позволило группе Вагнера "распространить свои щупальца вглубь Африки" и эксплуатировать страны, которые стали уязвимыми из-за конфликта или нестабильности.

В то же время в британском МИД заявили, что ввели жесткие санкции против группы Вагнера, в частности, против ее главаря Евгения Пригожина.

"Мы продолжаем работать с нашими союзниками, чтобы разоблачать и противодействовать их дестабилизирующей деятельности во всем мире", – сказал представитель британского МИД.

Напомним, 20 июля Великобритания ввела санкции против 13 человек и компаний, связанных с насильственными действиями российской ЧВК "Вагнер" в Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Судане.