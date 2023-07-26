У Греції кількість жертв масштабних лісових пожеж зросла до трьох

У Греції вже троє осіб стали жертвами масштабних лісових пожеж, які понад тиждень вирують у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначається, у важкодоступному регіоні на острові Евбея знайшли тіло 41-річного скотаря, який з неділі вважався зниклим безвісти.

Крім того, напередодні біля міста Карістос на острові Евбея впав літак, який допомагав із гасінням пожеж. Внаслідок авіакатастрофи загинули двоє пілотів.

У середу вогонь на островах Родос, Корфу та Евбея посилився на тлі спеки і вітру. В деяких регіонах країни 26 липня температура повітря може перевищити 44 градуси.

Водночас з четверга спека у Греції може піти на спад.

Греція вже більше тижня бореться із масштабними лісовими пожежами на острові Родос. Близько 20 тисяч людей були змушені покинути свої будинки і готелі на острові.

Лісові пожежі також вирують на острові Корфу, біля західного узбережжя Греції, та на острові Евбея, поблизу столиці Афін.