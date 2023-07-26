В Греции число жертв масштабных лесных пожаров возросло до трех

В Греции уже три человека стали жертвами масштабных лесных пожаров, которые больше недели бушуют в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, в труднодоступном регионе на острове Эвбея нашли тело 41-летнего скотовода, который с воскресенья считался пропавшим без вести.

Кроме того, накануне возле города Каристос на острове Эвбея упал самолет, участвовавший в тушении пожаров. В результате авиакатастрофы погибли двое пилотов.

В среду огонь на островах Родос, Корфу и Эвбея усилился на фоне жары и ветра. В некоторых регионах страны 26 июля температура воздуха может превысить 44 градуса.

В то же время с четверга жара в Греции может пойти на спад.

Греция уже больше недели борется с масштабными лесными пожарами на острове Родос. Около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и отели на острове.

Лесные пожары также бушуют на острове Корфу, у западного побережья Греции, и на острове Эвбея, вблизи столицы Афин.