Пілоти літака, що впав під час гасіння пожеж у Греції, загинули

Міністерство оборони Греції підтвердило загибель двох пілотів літака CL-215, який допомагав із гасінням пожежі біля міста Карістос на острові Евбея.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву відомства цитує видання Proto Thema.

Згідно з офіційною заявою грецького Міноборони, літак CL-215 355-ї тактичної транспортної ескадрильї 112-го винищувального крила зазнав аварії під час гасіння пожежі.

У результаті пілот, 34-річний капітан Крістос Мулас, і другий пілот, 27-річний лейтенант Перікл Стефанідіс, отримали смертельні травми.

Фото: колаж Proto Thema

Як зазначає Proto Thema, літак зайнявся одразу після падіння, й пілоти померли попри намагання пожежників якнайшвидше загасити полум’я. Видання також зазначає, що в 34-річного Муласа залишилася дружина, яка зараз перебуває на третьому місяці вагітності.

У зв’язку із загибеллю пілотів міністр оборони Греції Нікос Дендіас оголосив триденну жалобу у збройних силах країни, яка триватиме з 25 по 27 липня.

Греція сьомий день бореться із масштабними лісовими пожежами на острові Родос. Близько 20 тисяч людей були змушені покинути свої будинки і готелі на острові.

Лісові пожежі також вирують на острові Корфу, біля західного узбережжя Греції, та на острові Евбея, поблизу столиці Афін.