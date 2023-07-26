Німецький політик виступив за військовий захист кораблів з українським зерном

Напередодні засідання нової Ради Україна-НАТО у Вільній демократичній партії Німеччини (ВДП), яка входить до керівної коаліції, закликали до військового захисту зерновозів з українською агропродукцією у Чорному морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал ntv.

"Це те, що я вважаю реалістичним", – каже політик ВДП з питань оборони Маркус Фабер про потенційний супровід комерційних суден з українським збіжжям у Чорному морі.

На його думку, слід уточнити, які країни могли б надати кораблі для можливих конвоїв. За словами Фабера, Туреччина заявила, що може допустити такий варіант за певних обставин.

"Я думаю, що інші чорноморські країни повинні це зробити: Болгарія, Румунія. Вони також надали б свої суверенні води для зернових кораблів і в будь-якому випадку мають кораблі на місці, щоб контролювати свої кордони", – сказав він.

Фабер при цьому не вважає створення місії НАТО з цією метою нереалістичним.

При цьому, за його словами, Німеччина не може брати участь у захисті зерновозів зі своїми кораблями, оскільки її військово-морський флот перебуває "на межі того, що вона може собі дозволити".

Німецький депутат вважає, що чорноморські держави у першу чергу зобов'язані брати участь у таких зусиллях.

У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг погодився на запит української сторони 26 липня скликати зустріч новоствореної Ради Україна-НАТО для консультації щодо останніх подій довкола "зернової угоди" і обстрілів РФ Півдня України.