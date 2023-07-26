Немецкий политик выступил за военную защиту кораблей с украинским зерном

Накануне заседания нового Совета Украина-НАТО в Свободной демократической партии Германии (СДП), которая входит в правящую коалицию, призвали к военной защите зерновозов с украинской агропродукцией в Черном море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал ntv.

"Это то, что я считаю реалистичным", – говорит политик СвДП по вопросам обороны Маркус Фабер о потенциальном сопровождении коммерческих судов с украинским зерном в Черном море.

По его мнению, следует уточнить, какие страны могли бы предоставить корабли для возможных конвоев. По словам Фабера, Турция заявила, что может допустить такой вариант при определенных обстоятельствах.

"Я думаю, что другие черноморские страны должны это сделать: Болгария, Румыния. Они также предоставили бы свои суверенные воды для зерновых кораблей и в любом случае имеют корабли на месте, чтобы контролировать свои границы", – сказал он.

Фабер при этом не считает создание миссии НАТО с этой целью нереалистичным.

При этом, по его словам, Германия не может участвовать в защите зерновозов со своими кораблями, поскольку ее военно-морской флот находится "на грани того, что она может себе позволить".

Немецкий депутат считает, что черноморские государства в первую очередь обязаны участвовать в таких усилиях.

В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины. Также об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился на запрос украинской стороны 26 июля созвать встречу новосозданного Совета Украина-НАТО для консультации относительно последних событий вокруг "зерновой сделки" и обстрелов РФ Юга Украины.