В Португалии вспыхнул лесной пожар в районе популярного курорта

Более полутысячи пожарных со вторника тушили лесной пожар вблизи популярного португальского курортного города Кашкайш.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает телерадиокомпания RTP.

Лесной пожар вспыхнул во вторник в 17:00 и охватил природный парк вблизи популярного места отдыха Кашкайш, к западу от Лиссабона.

фото АР

До 600 пожарных и 189 автомобилей тушили пожар на земле, с неба им помогали самолеты, а отчаянные люди пытались защитить свои дома ведрами с водой и шлангами.

Пожар в муниципалитете Кашкайш считался контролируемым в 4:00 утра в среду. Однако на месте остаются 540 пожарных при поддержке 170 транспортных средств. Пожарные сейчас занимаются укреплением периметра.

Шоссе А5, которое из-за пожара перекрыли в обоих направлениях между развязками Алвиде и Кашкайш, снова открыли.

Как пояснил журналистам субрегиональный командующий столичного региона Уго Сантуш, необходимо было эвакуировать жителей городов Замбужейру, Кабрейру и Мурчес, а также 800 животных из муниципального питомника и из ассоциации Сан-Франсишку-де-Ассис.

"Работа, которую проделали пожарные, позволила защитить все дома, оказавшиеся на линии огня", – отметил он.

"Следующие несколько часов будет много работы, не только для того, чтобы продолжить прогресс в контроле над огнем, но и для того, чтобы укрепить весь периметр", – сказал он.

Девять пожарных незначительно травмировались во время борьбы с пламенем. Четверо гражданских лиц получили помощь из-за отравления дымом.

Как известно, из-за сильной жары в нескольких европейских странах уже больше недели борются с лесными пожарами.

В частности, Греция уже больше недели борется с масштабными лесными пожарами на острове Родос. Около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и гостиницы на острове.

Лесные пожары также бушуют на острове Корфу, у западного побережья Греции, и на острове Эвбея, вблизи столицы Афин.

Кроме того, пожары вспыхнули и в турецкой Анталии.