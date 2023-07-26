У Бундестазі поновили заклики надати Україні ракети Taurus

У Вільній демократичній партії Німеччини (ВДП), яка входить до керівної коаліції, закликали до постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

З відповідним закликом виступив відповідальний у ВДП за питання оборони Маркус Фабер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал ntv.

Багато з 600 крилатих ракет Taurus, що належать Бундесверу, нині готові до використання, заявив Фабер. Депутат переконаний, що далекобійні ракети стали б корисними у контрнаступі України, який, за оцінками, просувається повільніше, ніж очікували.

"Ось чому зараз був би правильний час, щоб принаймні дати Taurus, щоб міг відбутися процес інтеграції", – каже Фабер.

Ракети можуть допомогти перервати логістичні ланцюги російської армії і таким чином порушити постачання російських сил, зазначив він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 11 липня підтвердив відмову німецького уряду постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні ракет, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника. Джерела повідомляли, що мова йде про далекобійні ракети SCALP, постачання яких вже почалося.