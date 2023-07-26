В Бундестаге возобновили призывы предоставить Украине ракеты Taurus

В Свободной демократической партии Германии (СвДП), которая входит в правящую коалицию, призвали к поставке крылатых ракет Taurus в Украину.

С соответствующим призывом выступил политик СвДП по вопросам обороны Маркус Фабер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал ntv.

Многие из 600 крылатых ракет, принадлежащих Бундесверу, готовы к использованию, заявил Фабер.

Он упомянул о слабом контрнаступлении со стороны Украины.

"Вот почему сейчас было бы правильное время, чтобы по крайней мере дать Taurus, чтобы мог произойти процесс интеграции", – говорит Фабер.

Ракеты могут помочь прервать логистические цепи российской армии и таким образом нарушить поставки боеприпасов, отметил он.

Министр обороны Германии Борис Писториус 11 июля подтвердил отказ немецкого правительства поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

В конце мая Украина обратилась к правительству Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus с дальностью действия до 500 километров, однако позиция немецких властей "остается сдержанной".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине ракет, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника.

Макрон не упомянул конкретное название вооружения, но, скорее всего, речь шла о ракетах SCALP "воздух-земля" – те же самые, что в Британии называются Storm Shadow, поскольку это франко-британская разработка.