Плани навчання українців на F-16 досі не готові, літаки будуть не раніше весни – ЗМІ

Незважаючи на амбітні терміни постачання винищувачів F-16 Україні, західним партнерам ще потрібно завершити плани навчання пілотів.

Про це стало відомо з джерел виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами трьох американських посадовців, знайомих з перебігом дискусій, поки що західні партнери навіть не узгодили план підготовки українських пілотів для польотів на обіцяних літаках. Данія і Нідерланди очолюють коаліцію з 11 країн на підтримку навчання, але поки що жодна країна публічно не виділила літаки для цієї програми.

Одна з пропозицій щодо навчання, яка обговорювалася, передбачає відправку українських пілотів до Сполучених Штатів для проходження інструктажу у 162-му авіакрилі, підрозділі Національної гвардії, що базується в Тусоні, штат Арізона, і вже навчає іноземних партнерів на літаках F-16.

Але ця ідея не отримала достатньої підтримки, за словами двох американських і одного європейського посадовця.

Інший план передбачає відправку американських військових пілотів до Європи, щоб вони тренували українців десь за межами України.

За словами двох американських посадовців, нічого не знято з порядку денного, і жодних остаточних рішень ще не прийнято.

"Співпраця триває. Ми працюємо з нашими партнерами і союзниками, щоб визначити найбільш практичний спосіб реалізації цього плану", – сказав посадовець.

Коаліція зробила певні кроки для початку навчань. Аерокосмічний підрядник Draken International розпочав набір відставних військових пілотів для навчання українців, а оголошення про вакансії було знято. Навчання відбуватиметься на об'єкті, який будується в Румунії і має стати регіональним тренувальним центром F-16.

За словами європейських посадовців, ще один навчальний центр буде створено в Данії.

Європейські партнери сподіваються, що навчання можуть розпочатися вже цього літа, найімовірніше, на одному з європейських полігонів, заявила у вівторок речниця Пентагону Сабріна Сінгх. Тим часом Британія планує розпочати базову льотну і мовну підготовку українських пілотів протягом декількох тижнів, сказала вона.

Незважаючи на різні амбітні часові рамки, навчання на F-16 не можуть розпочатися доти, доки Державний департамент США офіційно не схвалить передачу супутніх навчальних матеріалів, таких як інструкції та авіаційні тренажери. Такого схвалення, яке вимагається згідно з експортними обмеженнями, досі не відбулося.

Відповідаючи нещодавно на запитання про затримку, радник з питань національної безпеки Джейк Салліван поклав відповідальність на європейців, заявивши, що цим країнам потрібно ще кілька тижнів, щоб створити необхідну навчальну інфраструктуру.

Американські посадовці вважають, що реалістичною перспективою є те, що літаки прибудуть не раніше весни.

"Ми, ймовірно, отримаємо кілька пілотів, які літатимуть, тренуватимуться до кінця року, але справжній F-16 з українськими кольорами" навряд чи з'явиться раніше весни, сказав ще один американський посадовець.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україна отримає американські винищувачі F-16, але знадобляться місяці, перш ніж українські Збройні сили зможуть їх застосовувати.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що винищувачі F-16 можуть з'явитися в української армії до кінця цього року.

Перед цим три десятки депутатів Європейського парламенту долучились до заклику якнайшвидше передати Україні винищувачі четвертого покоління F-16, навчання на яких українські льотчики почнуть у серпні.