Несмотря на амбициозные сроки поставки истребителей F-16 Украине, западным партнерам еще нужно завершить планы обучения пилотов.

Об этом стало известно из источников изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

По словам трех американских чиновников, знакомых с ходом дискуссий, пока западные партнеры даже не согласовали план подготовки украинских пилотов для полетов на обещанных самолетах. Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран в поддержку обучения, но пока ни одна страна публично не выделила самолеты для этой программы.

Одно из предложений по обучению, которое обсуждалось, предусматривает отправку украинских пилотов в Соединенные Штаты для прохождения инструктажа в 162-м авиакрыле, подразделении Национальной гвардии, базирующемся в Тусоне, штат Аризона, и уже обучает иностранных партнеров на самолетах F-16.

Но эта идея не получила достаточной поддержки, по словам двух американских и одного европейского чиновника.

Другой план предусматривает отправку американских военных пилотов в Европу, чтобы они тренировали украинцев где-то за пределами Украины.

По словам двух американских чиновников, ничего не снято с повестки дня, и никаких окончательных решений еще не принято.

"Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практический способ реализации этого плана", – сказал чиновник.

Коалиция сделала определенные шаги для начала учений. Аэрокосмический подрядчик Draken International начал набор отставных военных пилотов для обучения украинцев. Обучение будет проходить на объекте, который строится в Румынии и должен стать региональным тренировочным центром F-16.

По словам европейских чиновников, еще один учебный центр будет создан в Дании.

Европейские партнеры надеются, что учения могут начаться уже этим летом, скорее всего, на одном из европейских полигонов, заявила во вторник пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Тем временем Британия планирует начать базовую летную и языковую подготовку украинских пилотов в течение нескольких недель, сказала она.

Несмотря на различные амбициозные временные рамки, обучение на F-16 не могут начаться до тех пор, пока Государственный департамент США официально не одобрит передачу сопутствующих учебных материалов, таких как инструкции и авиационные тренажеры. Такого одобрения, которое требуется в соответствии с экспортными ограничениями, до сих пор не произошло.

Отвечая недавно на вопрос о задержке, советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан возложил ответственность на европейцев, заявив, что этим странам нужно еще несколько недель, чтобы создать необходимую учебную инфраструктуру.

Что касается поставок истребителей, американские чиновники считают, что реалистичной перспективой является прибытие самолетов не раньше весны.

"Мы, вероятно, получим несколько пилотов, которые будут летать, тренироваться, до конца года, но настоящий F-16 с украинскими цветами вряд ли появится раньше весны", – сказал еще один американский чиновник.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украина получит американские истребители F-16, но понадобятся месяцы, прежде чем украинские Вооруженные силы смогут их применять.

Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что истребители F-16 могут появиться у украинской армии до конца этого года.

Перед этим три десятка депутатов Европейского парламента присоединились к призыву как можно быстрее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, обучение на которых украинские летчики начнут в августе.