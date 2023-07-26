Сильні дощі затопили вулиці в Таллінні

У столиці Естонії Таллінні в другій половині 25 липня випало 82 відсотки місячної норми опадів, що спричинило затоплення вулиць.

Про це, як передає "Європейська правда", інформує ERR.

За словами головної спеціалістки метеорологічного відділу Агентства довкілля Естонії Кюллі Лоодли, "за останні 24 години в Таллінні, за даними метеостанції Харку, випало 67,3 мм опадів", тоді як середня липнева норма опадів у місті – 82 мм.

"Це досить багато", – зазначила вона.

Лоодла уточнила, що дощ ішов у Таллінні з першої години дня у вівторок до третьої години ночі середи, а отже 82 відсотки опадів випало менше ніж за добу.

Як повідомив Пих'яський рятувальний центр, на одній із вулиць через велику кількість води ворота впали на гараж, що унеможливило виїзд автомобілів.

Відповідаючи на запитання, чи нормально, що вода повільно відходить з вулиць, Лоодла зазначила, що таких затоплень бути не повинно.

Нагадаємо, напередодні ввечері центральними та північними регіонами Молдови пронісся потужний ураган зі шквальним вітром і зливами.

Перед цим в італійському селі Аццано-Дечімо випав град діаметром 19 см – його називають найбільшим з тих, який коли-небудь випадав у Європі.