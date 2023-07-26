Сильные дожди затопили улицы в Таллинне

В столице Эстонии Таллинне во второй половине дня 25 июля выпало 82 процента месячной нормы осадков, что повлекло затопление улиц.

Об этом, как передает "Европейская правда", информирует ERR.

По словам главного специалиста метеорологического отдела Агентства окружающей среды Эстонии Кюлли Лоодла, "за последние 24 часа в Таллинне, по данным метеостанции Харку, выпало 67,3 мм осадков", тогда как средняя июльская норма осадков в городе – 82 мм.

"Это достаточно много", – отметила она.

Лоодла уточнила, что дождь шел в Таллинне с часу дня во вторник до трех часов ночи среды, а значит 82 процента осадков выпало меньше чем за сутки.

Как сообщил Пыхьяский спасательный центр, на одной из улиц из-за большого количества воды ворота упали на гараж, что сделало невозможным выезд автомобилей.

Отвечая на вопрос, нормально ли, что вода медленно уходит с улиц, Лоодла заявила, что таких затоплений быть не должно.

Ранее сообщалось, что накануне вечером центральными и северными регионами Молдовы пронесся мощный ураган со шквальным ветром и ливнями.

Перед этим в итальянском селе Аццано-Дечимо выпал град диаметром 19 см – его называют самым крупным из тех, которые когда-либо выпадали в Европе.