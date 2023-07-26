Чехія вимагає в Росії понад 2 млн євро за безоплатне користування чеським майном

Дипломатична служба у складі Міністерства закордонних справ Чехії в середу подала позов проти Росії до празького суду, вимагаючи стягнути 53 мільйони чеських крон (2,2 мільйона євро) за безоплатну оренду майна російськими дипломатами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеський портал iROZHLAS.

До земельних ділянок, за які чеська держава тепер вимагає від Росії орендну плату, належить комплекс багатоквартирних будинків на вулиці Швайгера в Празі та будівлі колишніх російських генеральних консульств у Карлових Варах і Брно.

Договори про їхню безоплатну оренду укладались ще у 1970-80-х роках – як тепер кажуть у Празі, це відбувалось під тиском Радянського Союзу.

Ще у липні 2020 року Чехія повідомила Росії, що не визнає згадані об’єкти такими, що слугують дипломатичним цілям. Саме тому стягнення плати за оренду охоплює останні три роки.

Уточнюється, що будівлі колишніх консульств у Варах і Брно втратили статус консульських приміщень з травня 2022 року – тоді, коли чеський уряд ухвалив рішення остаточно розірвати договори безоплатної оренди на них.

Загалом у безоплатному користуванні російських дипломатів були трохи більш як 92 тисячі квадратних метрів площі в Чехії.

Відносини Чехії з Росією загострились після того, як минулого року чеські спецслужби й слідчі виявили причетність російських розвідників до вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях у 2014 році.