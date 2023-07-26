Чехия требует у России более 2 млн евро за безвозмездное пользование чешским имуществом

Дипломатическая служба в составе Министерства иностранных дел Чехии в среду подала иск против России в пражский суд, требуя взыскать 53 миллиона чешских крон (2,2 миллиона евро) за бесплатную аренду имущества российскими дипломатами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешский портал iROZHLAS.

К земельным участкам, за которые чешское государство теперь требует от России арендную плату, относится комплекс многоквартирных домов на улице Швайгера в Праге и здания бывших российских генеральных консульств в Карловых Варах и Брно.

Договоры об их бесплатной аренде заключались еще в 1970-80-х годах – как теперь говорят в Праге, это происходило под давлением Советского Союза.

Еще в июле 2020 года Чехия сообщила России, что не признает упомянутые объекты такими, которые служат дипломатическим целям. Именно поэтому взыскание платы за аренду охватывает последние три года.

Уточняется, что здания бывших консульств в Карловых Варах и Брно потеряли статус консульских помещений с мая 2022 года – тогда, когда чешское правительство приняло решение окончательно расторгнуть договоры бесплатной аренды на них.

Всего в безвозмездном пользовании российских дипломатов были чуть более 92 тысяч квадратных метров площади в Чехии.

Отношения Чехии с Россией обострились после того, как в прошлом году чешские спецслужбы и следователи обнаружили причастность российских разведчиков к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.