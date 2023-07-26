В Міноборони Німеччини не коментують документ з критикою ЗСУ

Міністерство оборони Німеччини відмовилось коментувати документ, де Бундесвер нібито критикує тактику Збройних сил України, оскільки каже, що не має цього документа.

Як пише "Європейська правда", такою була відповідь відомства на запит Укрінформу.

Речниця Міноборони Німеччини зазначила, що "як Федеральне міністерство оборони, ми взяли до відома повідомлення", які поширили у ЗМІ. За її словами, "міністерство не має цього документа в розпорядженні й тому ми не можемо коментувати його".

Раніше депутат німецького Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер різко відреагував на оприлюднену у ЗМІ критику Бундесвером Збройних сил України в ході контрнаступу.

Нагадаємо, напередодні у виданні Bild з'явилась публікація про секретний документ Бундесверу з критичними оцінками використання ЗСУ опанованих на Заході методів ведення війни.

Перед цим голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі оголосив, що західні союзники підготували 17 українських бойових бригад і понад 63 тисячі військових для здійснення контрнаступу, причому більшість із цих військових ще не залучені до бойових дій.