В Минобороны Германии не комментируют документ с критикой ВСУ

Министерство обороны Германии отказалось комментировать документ, где Бундесвер якобы критикует тактику Вооруженных сил Украины.

Как пишет "Европейская правда", таким был ответ ведомства на запрос Укринформа.

Пресс-секретарь Минобороны ФРГ отметила, что "как Федеральное министерство обороны, мы приняли к сведению сообщение", а также, что "Министерство не имеет этого документа в распоряжении и поэтому мы не можем комментировать его".

Ранее депутат немецкого Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер резко отреагировал на обнародованную в СМИ критику Бундесвером Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления.

Напомним, накануне в издании Bild появилась публикация о секретом документе Бундесвера, в котором содержатся критические оценки использования ВСУ освоенных на Западе методов ведения войны.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли объявил, что западные союзники подготовили 17 украинских боевых бригад и более 63 тысяч военных для осуществления контрнаступления, причем большинство из этих военных еще не вовлечены в боевые действия.