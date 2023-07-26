ЄС направив понад 490 пожежників, аби допомогти Греції боротись із пожежами

Через Механізм цивільного захисту держави-члени Європейського Союзу за останній тиждень скерували додаткову допомогу до Греції, яка продовжує боротись із масштабними лісовими пожежами.

Про це йдеться в повідомленні Генерального директорату Єврокомісії з питань європейського цивільного захисту та операцій з надання гуманітарної допомоги, пише "Європейська правда".

Зазначається, що свою допомогу Греції в боротьбі з пожежами запропонували десять держав-членів ЄС: Болгарія, Хорватія, Кіпр, Франція, Італія, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Сербія та Франція.

У різні грецькі регіони було скеровано понад 490 пожежників і сім пожежних літаків. Крім того, один офіцер зв'язку ЄС допомагає з координацією операцій, а служба супутникового картографування дає змогу оцінити масштаб стихії в кількох районах Аттики й Родосу.

Також через Механізм цивільного захисту ЄС було скеровано допомогу Тунісу, де так само вирують пожежі: з резерву Іспанії було розгорнуто два пожежні літаки Canadair.

"Щоб бути краще підготовленим до підтримки держав-членів у цьому сезоні лісових пожеж, ЄС також посилив свій Координаційний центр з реагування на надзвичайні ситуації спеціальною групою підтримки лісових пожеж для моніторингу, прогнозування та раннього реагування", – додають у Єврокомісії.

Греція вже понад тиждень бореться з масштабними лісовими пожежами на острові Родос. Близько 20 тисяч людей були змушені покинути свої будинки і готелі на острові.

Лісові пожежі також вирують на острові Корфу, біля західного узбережжя Греції, та на острові Евбея, поблизу столиці Афін.

За останніми даними, жертвами пожеж у Греції стали троє осіб.