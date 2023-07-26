ЕС направил более 490 пожарных, чтобы помочь Греции бороться с пожарами

Через Механизм гражданской защиты государства-члены Европейского Союза за последнюю неделю направили дополнительную помощь в Грецию, которая продолжает бороться с масштабными лесными пожарами.

Об этом говорится в сообщении Генерального директората Еврокомиссии по вопросам европейской гражданской защиты и операций по оказанию гуманитарной помощи, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что свою помощь Греции в борьбе с пожарами предложили десять государств-членов ЕС: Болгария, Хорватия, Кипр, Франция, Италия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Сербия и Франция.

В различные греческие регионы было направлено более 490 пожарных и семь пожарных самолетов. Кроме того, один офицер связи ЕС помогает с координацией операций, а служба спутникового картографирования позволяет оценить масштаб стихии в нескольких районах Аттики и Родоса.

Также через Механизм гражданской защиты ЕС была направлена помощь Тунису, где так же бушуют пожары: из резерва Испании было развернуто два пожарных самолета Canadair.

"Чтобы быть лучше подготовленным к поддержке государств-членов в этом сезоне лесных пожаров, ЕС также усилил свой Координационный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации специальной группой поддержки лесных пожаров для мониторинга, прогнозирования и раннего реагирования", – добавляют в Еврокомиссии.

Греция уже больше недели борется с масштабными лесными пожарами на острове Родос. Около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и отели на острове.

Лесные пожары также бушуют на острове Корфу, у западного побережья Греции, и на острове Эвбея, вблизи столицы Афин.

По последним данным, жертвами пожаров в Греции стали три человека.