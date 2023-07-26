Британський міністр поїде у відпустку в Грецію попри пожежі

Міністр житлового будівництва, регіонального розвитку та місцевого самоврядування Великої Британії Майкл Гоув заявив, що проведе відпустку у Греції попри масштабні лісові пожежі.

Про це британський міністр сказав у коментарі телеканалу Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Він розповів, що проведе відпустку на острові Евбея – одному з регіонів, де вирують пожежі.

За словами Гоува, він вирушає до Греції "трохи більше ніж за тиждень".

Він зазначив, що "абсолютно правильно", що люди все ще можуть поїхати на відпочинок до Греції.

Коментуючи масштабні пожежі на іншому грецькому острові Родос, міністр сказав, що ці події "безумовно, були трагічними, і я співчуваю тим, хто постраждав".

"Але, як вчора зазначив грецький міністр туризму, пожежі, хоча вони й були жахливими, були обмежені однією частиною острова", – додав Гоув.

Греція вже понад тиждень бореться з масштабними лісовими пожежами на острові Родос. Близько 20 тисяч людей були змушені покинути свої будинки і готелі на острові.

Лісові пожежі також вирують на острові Корфу, біля західного узбережжя Греції, та на острові Евбея, поблизу столиці Афін.

За останніми даними, жертвами пожеж у Греції стали троє осіб.