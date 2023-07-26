На охваченном пожарами греческом Родосе объявили чрезвычайное положение

Министр гражданской защиты Греции Василис Папагеоргиу в среду объявил о введении чрезвычайного положения во всех муниципальных единицах острова Родос, где уже более недели борются с лесными пожарами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Greek City Times.

В течение прошлой недели в связи с пожаром чрезвычайное положение объявили в четырех муниципалитетах Родоса. Таким образом, отныне этот правовой режим распространился на всю территорию греческого острова.

Ситуация с пожарами на Родосе остается сложной. Пожарно-спасательные службы Греции вместе с волонтерами и местными жителями прилагают усилия, чтобы при неблагоприятных погодных условиях остановить распространение огня.

С рассвета к тушению пожаров также привлекли из самолетов и вертолетов, которые помогают в тушении пожаров вместе с наземными силами.

Греция уже больше недели борется с масштабными лесными пожарами на острове Родос. Около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и отели на острове.

Лесные пожары также бушуют на острове Корфу, у западного побережья Греции, и на острове Эвбея, вблизи столицы Афин. По последним данным, жертвами пожаров в Греции стали три человека.