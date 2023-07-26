Rheinmetall жертвує 20 тисяч євро на шкільні портфелі у Чернівцях
Середа, 26 липня 2023, 20:39
Виконавча рада німецької компанії Rheinmetall схвалила виділення 20 тисяч євро на допомогу сім'ям та дітям-переселенцям українського міста Чернівці.
Про це Rheinmetall повідомив на своєму сайті, пише "Європейська правда".
Зазначається, що гроші будуть передані через німецьку неурядову Blau-Gelben Kreuz / Deutsch-Ukrainischer Verein e.V. Компанія також опублікувала в Twitter фото з портфелями.
Zum Schulstart: Rheinmetall spendet 20.000€ für die Beschaffung von Schulranzen in Czernowitz, #Ukraine. Die Fördermittel gehen an den Verein Blau-Gelbes Kreuz / Deutsch-Ukrainischer Verein e.V. #Bildung als Schlüssel zur Verbesserung der Lebensqualität und von Bildungschancen… pic.twitter.com/22OfD1DCpI— Rheinmetall (@RheinmetallAG) July 26, 2023
У заяві компанії йдеться, що Чернівці є містом-побратимом Дюссельдорфа – міста, де знаходиться головний офіс Rheinmetall.
Як говориться в повідомленні, "пожертвувавши на шкільні ранці, Rheinmetall хоче допомогти дітям розпочати навчання в школі з позитивним настроєм, прищепити їм радість від навчання і, зрештою, покращити їхні перспективи".
"Ми твердо віримо, що освіта – це ключ до кращого життя та створення нових можливостей", – заявив голова правління Rheinmetall Армін Паппергер.
За його словами, "роблячи цю пожертву", компанія робить "свій внесок в освіту і добробут української молоді, багато з яких змушені починати все з нуля в Чернівцях після втечі від бойових дій на сході країни".
У липні стало відомо, що Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів.
У травні український державний концерн "Укроборонпром" уклав угоду про стратегічне партнерство з Rheinmetall, яка передбачає створення спільного підприємства.