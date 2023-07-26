Rheinmetall жертвует 20 тысяч евро на школьные портфели в Черновцах

Исполнительный совет немецкой компании Rheinmetall одобрил выделение 20 тысяч евро на помощь семьям и детям-переселенцам украинского города Черновцы.

Об этом Rheinmetall сообщил на своем сайте, пишет "Европейская правда". Компания также опубликовала в Twitter фото с портфелями.

Zum Schulstart: Rheinmetall spendet 20.000€ für die Beschaffung von Schulranzen in Czernowitz, #Ukraine. Die Fördermittel gehen an den Verein Blau-Gelbes Kreuz / Deutsch-Ukrainischer Verein e.V. #Bildung als Schlüssel zur Verbesserung der Lebensqualität und von Bildungschancen… pic.twitter.com/22OfD1DCpI — Rheinmetall (@RheinmetallAG) July 26, 2023

Отмечается, что деньги будут переданы через немецкую неправительственную Blau-Gelben Kreuz / Deutsch-Ukrainischer Verein e.V.

В заявлении компании говорится, что Черновцы являются городом-побратимом Дюссельдорфа – города, где находится главный офис Rheinmetall.

Как говорится в сообщении, "пожертвовав на школьные ранцы, Rheinmetall хочет помочь детям начать обучение в школе с позитивным настроем, привить им радость от учебы и, наконец, улучшить их перспективы".

"Мы твердо верим, что образование – это ключ к лучшей жизни и созданию новых возможностей", – заявил председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, "делая это пожертвование", компания делает "свой вклад в образование и благосостояние украинской молодежи, многие из которых вынуждены начинать все с нуля в Черновцах после бегства от боевых действий на востоке страны".

В июле стало известно, что Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель.

В мае украинский государственный концерн "Укроборонпром" заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Rheinmetall, которое предусматривает создание совместного предприятия.